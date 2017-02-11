В Сибири начали готовится к весеннему половодью
11.02.2017, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации Сергея Меняйло прошло совещание, посвящённое готовности регионов к периоду вскрытия рек и возможному паводку. С основным докладом выступил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.
Прогнозы гидрологов неутешительные. Неблагоприятное развитие паводковой ситуации возможно в 9 сибирских субъектах - в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Специалисты определяют зоны возможных подтоплений буквально по каждому муниципалитету Сибирского Федерального округа.
Практически все регионы уже приступили к реализации подготовительных мероприятий – от оформления необходимых документов и заключения договоров до формирования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. В течение марта межведомственная комиссия Сибирского федерального округа посетит каждый субъект и окажет необходимую помощь властям на этапе подготовки.
"Март станет самым активным месяцем для превентивных действий. Состоятся масштабные тренировки и другие практические занятия для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб. Традиционно на сибирских реках будут чернить, резать и взрывать лёд для его ослабления", - отметил на совещании Сергей Диденко.
Мониторинг уровней воды в реках обеспечат 797постоянных и 98 временных гидропостов. В оперативном информировании дежурно-диспетчерских служб и населения о складывающейся обстановке будут активно задействованы старосты населённых пунктов, которых на территории Сибири более 11 тысяч.
Оперативные группы МЧС России направятся в районы и встанут на дежурство, в тех местах где прогнозируется осложнение обстановки. "Для своевременного реагирования в паводкоопасные районы будут направлены более 370 оперативных и рабочих межведомственных групп, а также спасательные воинские и поисково-спасательные формирования МЧС России для практической помощи муниципалитетам в подготовке к паводку", - отметил в своём докладе Сергей Диденко.
Особое внимание при подготовке требуется уделить удалённым населённым пунктам со сложными логистическими условиями, которых в Сибири - более 300. "Насколько качественно все мы поработаем до начала вскрытия рек, настолько нам удастся не допустить ущерба населению, объектам инфраструктуры и экономики на территории Сибирского федерального округа", - сказал начальник Сибирского регионального центра, обращаясь к представителям региональной власти и руководителям структур системы предупреждения ЧС.
Прогнозы гидрологов неутешительные. Неблагоприятное развитие паводковой ситуации возможно в 9 сибирских субъектах - в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Специалисты определяют зоны возможных подтоплений буквально по каждому муниципалитету Сибирского Федерального округа.
Практически все регионы уже приступили к реализации подготовительных мероприятий – от оформления необходимых документов и заключения договоров до формирования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. В течение марта межведомственная комиссия Сибирского федерального округа посетит каждый субъект и окажет необходимую помощь властям на этапе подготовки.
"Март станет самым активным месяцем для превентивных действий. Состоятся масштабные тренировки и другие практические занятия для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб. Традиционно на сибирских реках будут чернить, резать и взрывать лёд для его ослабления", - отметил на совещании Сергей Диденко.
Мониторинг уровней воды в реках обеспечат 797постоянных и 98 временных гидропостов. В оперативном информировании дежурно-диспетчерских служб и населения о складывающейся обстановке будут активно задействованы старосты населённых пунктов, которых на территории Сибири более 11 тысяч.
Оперативные группы МЧС России направятся в районы и встанут на дежурство, в тех местах где прогнозируется осложнение обстановки. "Для своевременного реагирования в паводкоопасные районы будут направлены более 370 оперативных и рабочих межведомственных групп, а также спасательные воинские и поисково-спасательные формирования МЧС России для практической помощи муниципалитетам в подготовке к паводку", - отметил в своём докладе Сергей Диденко.
Особое внимание при подготовке требуется уделить удалённым населённым пунктам со сложными логистическими условиями, которых в Сибири - более 300. "Насколько качественно все мы поработаем до начала вскрытия рек, настолько нам удастся не допустить ущерба населению, объектам инфраструктуры и экономики на территории Сибирского федерального округа", - сказал начальник Сибирского регионального центра, обращаясь к представителям региональной власти и руководителям структур системы предупреждения ЧС.