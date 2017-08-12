ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию Симферополя обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный похитил из камеры хранения в торговом центре её сумку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний мужчина, ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Как признался задержанный, вскрыв ячейку для хранения вещей, он похитил чужую женскую сумочку и, спрятав её в свой пакет, незаметно для охраны торгового центра покинул помещение. Похищенную вещь подозреваемый хотел подарить любимой девушке.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.