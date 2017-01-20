В Сколково прошла итоговая защита проектов развития 20 моногородов
20.01.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО прошла защита проектов развития моногородов перед представителями российского Правительства, Фонда развития моногородов, а также федеральной власти и министерств. Свои проекты представили 20 команд, управляющих проектами развития и модернизации монопрофильных муниципальных образований.
В состав экспертной комиссии вошли Ирина Макиева, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка, Илья Кривогов, генеральный директор Фонда развития моногородов, Александр Цыбульский, заместитель Министра экономического развития, президент бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Шаронов, а также представители государственных корпораций, промышленных и производственных компаний, специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления, эксперты-практики, обладающие конкретными реализованными кейсами в этой области. Возглавил экспертную комиссию Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
Обучение команд развития моногородов в бизнес-школе СКОЛКОВО состояло из пяти учебных модулей по 5 дней каждый и двух потоков по 10 команд. Образовательная программа проходила с мая по сентябрь 2016 года. Команды состояли из представителей администрации, местного бизнеса и инвесторов. По итогам образовательной программы каждый город должен был выработать свой план улучшения предпринимательской среды и экономической ситуации в целом.
Участники представляли города Кумертау (Республика Башкортостан), Белебей (Республика Башкортостан), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Тольятти (Самарская область), Краснокаменск (Забайкальский край), Череповец (Вологодская область), Камешково (Владимирская область), Канаш (Чувашская Республика), Белая Холуница (Кировская область), Селенгинск (Республика Бурятия), Новотроицк (Оренбургская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Димитровград (Ульяновская область), Калтан (Кемеровская область), Таштагол (Кемеровская область), Тёплая гора (Пермский край), Чегдомын (Хабаровский край), Усть-Катав (Челябинская область), Байкальск (Иркутская область), Пикалево (Ленинградская область).
Первый вице-премьер отметил, что знания и способность членов представленных команд эффективно управлять является частью успеха всей страны. Игорь Шувалов также подчеркнул важность бизнес навигатора, представленного Корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса. Первый вице-премьер заявил, что этот механизм должен стать инструментом настоящего "крауд-сорсинга", его нужно совершенствовать, делать более удобным и формировать под запросы жителей города. "Впереди - создание мобильного приложения, открытого для всех, даже тех, кто пока ещё не ведёт бизнес, но хочет об этом все знать", - сказал он.
«Вижу высокую посещаемость и заинтересованность всех команд в обучении в бизнес-школе СКОЛКОВО – это не может не радовать. Это показывает нашу ответственность за тот результат, который мы хотим получить. Я бы хотел, чтобы дальше мы не останавливались – это только начало для большого пути развития моногородов», - прокомментировал Илья Кривогов, генеральный директор Фонда развития моногородов.
В состав экспертной комиссии вошли Ирина Макиева, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка, Илья Кривогов, генеральный директор Фонда развития моногородов, Александр Цыбульский, заместитель Министра экономического развития, президент бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Шаронов, а также представители государственных корпораций, промышленных и производственных компаний, специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления, эксперты-практики, обладающие конкретными реализованными кейсами в этой области. Возглавил экспертную комиссию Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
Обучение команд развития моногородов в бизнес-школе СКОЛКОВО состояло из пяти учебных модулей по 5 дней каждый и двух потоков по 10 команд. Образовательная программа проходила с мая по сентябрь 2016 года. Команды состояли из представителей администрации, местного бизнеса и инвесторов. По итогам образовательной программы каждый город должен был выработать свой план улучшения предпринимательской среды и экономической ситуации в целом.
Участники представляли города Кумертау (Республика Башкортостан), Белебей (Республика Башкортостан), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Тольятти (Самарская область), Краснокаменск (Забайкальский край), Череповец (Вологодская область), Камешково (Владимирская область), Канаш (Чувашская Республика), Белая Холуница (Кировская область), Селенгинск (Республика Бурятия), Новотроицк (Оренбургская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Димитровград (Ульяновская область), Калтан (Кемеровская область), Таштагол (Кемеровская область), Тёплая гора (Пермский край), Чегдомын (Хабаровский край), Усть-Катав (Челябинская область), Байкальск (Иркутская область), Пикалево (Ленинградская область).
Первый вице-премьер отметил, что знания и способность членов представленных команд эффективно управлять является частью успеха всей страны. Игорь Шувалов также подчеркнул важность бизнес навигатора, представленного Корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса. Первый вице-премьер заявил, что этот механизм должен стать инструментом настоящего "крауд-сорсинга", его нужно совершенствовать, делать более удобным и формировать под запросы жителей города. "Впереди - создание мобильного приложения, открытого для всех, даже тех, кто пока ещё не ведёт бизнес, но хочет об этом все знать", - сказал он.
«Вижу высокую посещаемость и заинтересованность всех команд в обучении в бизнес-школе СКОЛКОВО – это не может не радовать. Это показывает нашу ответственность за тот результат, который мы хотим получить. Я бы хотел, чтобы дальше мы не останавливались – это только начало для большого пути развития моногородов», - прокомментировал Илья Кривогов, генеральный директор Фонда развития моногородов.