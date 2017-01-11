В Смоленской области задержаны подозреваемые в браконьерстве
11.01.2017, 10:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица совершили незаконный отстрел трёх особей дикого животного – лося. Ущерб, причинённый браконьерами, составил более 700 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, рядом с останками диких животных были обнаружены гильзы различного калибра.
Сотрудники полиции совместно с егерями по подозрению в незаконной охоте задержали группу лиц, которые передвигались на автомобиле по территории охотхозяйства. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено и изъято охотничье ружьё, зарегистрированное на владельца автомобиля. Недалеко от места отстрела диких животных полицейские обнаружили трактор, на котором также предположительно передвигались злоумышленники.
Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе расследования проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъято оружие. Назначен ряд экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, рядом с останками диких животных были обнаружены гильзы различного калибра.
Сотрудники полиции совместно с егерями по подозрению в незаконной охоте задержали группу лиц, которые передвигались на автомобиле по территории охотхозяйства. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено и изъято охотничье ружьё, зарегистрированное на владельца автомобиля. Недалеко от места отстрела диких животных полицейские обнаружили трактор, на котором также предположительно передвигались злоумышленники.
Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе расследования проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъято оружие. Назначен ряд экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".