В Совфеде назвали кибербезопасность детей вопросом государственной политики
21.03.2017, 14:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова приняла участие в расширенном совещании рабочей группы по подготовке парламентских слушаний по обеспечению безопасности и развития детей в информационном пространстве. Мероприятие было организовано совместно с Комиссией Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Основной темой стала информационная безопасность детей.
Людмила Бокова рассказала участникам совещания об инициативах Совета Федерации в сфере обеспечения кибербезопасности детей. В частности, проводимый в Интернете Единый урок по этой теме, за три года позволил охватить более 12 млн детей. Он стал площадкой для организации масштабных исследований детского поведения в сети и проведения конкурса "Премия Сетевичок", баннеры которого в формате социальной рекламы демонстрируются на сайтах школ.
"Наш опыт уникален, он является передовым на территории постсоветских государств. Мы активно вовлекаем в мероприятия Единого урока детей из стран СНГ, где в некоторых школах уже проводятся тематические уроки по безопасности в сети с использованием наших методических разработок", — подчеркнула сенатор.
Людмила Бокова рассказала участникам совещания об инициативах Совета Федерации в сфере обеспечения кибербезопасности детей. В частности, проводимый в Интернете Единый урок по этой теме, за три года позволил охватить более 12 млн детей. Он стал площадкой для организации масштабных исследований детского поведения в сети и проведения конкурса "Премия Сетевичок", баннеры которого в формате социальной рекламы демонстрируются на сайтах школ.
"Наш опыт уникален, он является передовым на территории постсоветских государств. Мы активно вовлекаем в мероприятия Единого урока детей из стран СНГ, где в некоторых школах уже проводятся тематические уроки по безопасности в сети с использованием наших методических разработок", — подчеркнула сенатор.