В Стамбуле подписан договор на проектирование и строительство "Восточного выезда" из Уфы
31.07.2017, 13:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 июля в г. Стамбул в присутствии заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан Ильяса Мунирова ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК) и ООО «Лимакмаращавтодороги», компания Группы Лимак (Турция), подписали договор на проектирование и строительство «Восточного выезда» из города Уфы.
В соответствии с условиями договора подрядчик приступает к этапу проектирования. Полномасштабное строительство начнется после достижения финансового закрытия и одобрения проекта со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза России». Достижение финансового закрытия ожидается в течение следующих 6 месяцев.
Напомним, 1 июня 2017 г. на площадке Петербургского международного экономического форума Республика Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), дочерняя компания группы ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан, нового выезда из г. Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». Срок реализации концессии – 25 лет. В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дорог.
В соответствии с условиями договора подрядчик приступает к этапу проектирования. Полномасштабное строительство начнется после достижения финансового закрытия и одобрения проекта со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза России». Достижение финансового закрытия ожидается в течение следующих 6 месяцев.
Напомним, 1 июня 2017 г. на площадке Петербургского международного экономического форума Республика Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), дочерняя компания группы ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан, нового выезда из г. Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». Срок реализации концессии – 25 лет. В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дорог.
Источник: https://transport.openrepublic.ru/