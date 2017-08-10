ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Невинномысского городского суда Максима Новикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Напомним, ранее Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении указанного судьи и его знакомого Армена Петросянца.

По данным следствия, в ноябре 2014 года судья, узнав о желании одного из мужчин устроиться судьёй в Ставропольском крае, вступил в преступный сговор на мошенничество со своим знакомым Петросянцем. Реализуя задуманное, знакомый судьи встретился с претендентом и сообщил ему ложные сведения о том, что у него есть возможность оказать содействие в его трудоустройстве в судебные органы Ставропольского края через обвиняемого в случае передачи ему 4 миллионов рублей. После этой встречи потерпевший, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Далее, действуя уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия, он встретился с Петросянцем и Новиковым и положил на коврик в автомобиле деньги в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 3 миллиона 990 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел судья и его знакомый не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Несмотря на то, что противоправная деятельность обвиняемого и его знакомого задокументирована проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями, следствием проделана значительная работа по сбору доказательств совершенного преступления. По уголовному делу проведён комплекс следственных действий, в том числе допрошены свидетели, в качестве вещественных доказательств приобщены диски с записью разговоров обвиняемого с потерпевшим, деньги и их муляж, а также выполнены иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.