ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта 2017 года на базе колхоза «Россия» состоялось краевое совещание по вопросу: «Молочное животноводство как приоритетное направление развития агропромышленного комплекса Ставропольского края».

В мероприятии приняли участие директор департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов, зампредседателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников, депутаты краевого парламента, глава администрации Новоалександровского района Сергей Сагалаев, представители колхоза «Россия» и других сельхозпредприятий, а также научные деятели.

Организация, на базе которой состоялось мероприятие, является одной из лучших в сфере АПК не только на Ставрополье, но и в России. Площадь земель хозяйства насчитывает 18106 га пашни. Предприятие занимает лидирующие позиции по урожайности культур в Новоалександровском районе (зерновые и зернобобовые 73,6 ц/га, подсолнечник 38,3 ц/га, соя 20,4 ц/га, сахарная свекла (946 ц/га). Долгие годы хозяйство сохраняет за собой статус флагмана этой территории по производству молока: на его долю приходится треть всего объёма, произведенного новоалександровцами. В численном выражении за 2016 год это 6 874 тонн или на 5% больше в сравнении с 2015-м. Всё молоко высшего сорта. Помимо производства растение- и животноводческой продукции, здесь налажена переработка сырья с последующей реализацией готовой продукции.

По словам Владимира Ситникова, хозяйство демонстрирует оптимальную модель ведения современного аграрного бизнеса.

В ходе поездки гостям в станице Григорополисской показали молочно-товарную ферму № 2 и нетельный комплекс колхоза «Россия».

- Колхоз «Россия» - это уникальный пример человеческого отношения к животным. Здесь созданы отличные условия для скота, - отметил во время экскурсии по предприятию Харон Амерханов.

Уже во время пленарной части глава регионального министерства сельского хозяйства в своём выступлении обратил особое внимание коллег на потенциал развития молочного животноводства в регионе, отметив, что перспективы производства молока у нас достаточно сложные, но достижимые. По словам министра, необходимо делать ставку на высокотехнологическое производство, существенно модернизировать молочно-товарные фермы, а также постоянно увеличивать численность поголовья скота молочного направления. Действующие меры господдержки и дополнительно привлеченные инвестиции в данном случае станут мощным толчком к развитию этого важного для региона направления АПК.

- Главная задача, которая сейчас перед нами стоит, внедрение передовых технологий, которые позволят заметно улучшить показатели производства молока. Это и новые подходы в кормлении и содержании животных, и качественно иной технологический уровень, и нацеленность производителей на высокий результат, - подчеркнул Владимир Ситников.

Харон Амерханов в ходе совещание отметил необходимость создания благоприятных условий для товаропроизводителей.

- Ставропольский край – уникальный регион, имеющий высокий потенциал для развития всего аграрного сектора, и в частности молочного животноводства. Этому благоволят географические и природно-климатические условия. Руководство края делает значительные шаги для восстановления производства молока и его конкурентоспособности. Работать в этом направлении нужно не только за счёт увеличения поголовья, но и за счет грамотного использования местного генетического потенциала скота. На одном из совещаний Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что 2017 год станет прорывным годом в молочном животноводстве. Я очень рад, что сегодня здесь собрались люди, которые болеют за свое дело. Мне хорошо знаком Ставропольский край – здесь есть наука, образование, настоящие труженики. Нынешняя команда во главе с Губернатором Ставропольского края на правильном пути, а региональное министерство сельского хозяйства профессионально претворяет в жизнь все инициативы руководства края, - заключил Харон Амерханов.