В Свердловской области организована проверка по телесюжету о нарушении прав жильцов многоквартирного дома
23.05.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 мая 2017 года в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа опасаются за его сохранность после реконструкции.
По данному сообщению СМИ по поручению Председателя Следственного комитета России следственным управлением СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.
Согласно телесюжету, люди вынуждены жить в аварийном многоквартирном доме после взрыва газа и разрушения одного из подъездов в 1995 году. Местные власти переселили жильцов только из разрушенного подъезда, изолировав его. В связи с тем, что часть дома решено «спилить», остальным жителям предложено переселиться на время так называемого ремонта в бараки. При этом автор сюжета делает акцент на том, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению.
В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Первоуральск СК России осуществляется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на дачу объективной и принципиальной правовой оценки действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение граждан достойными и безопасными условиями проживания, а также решение вопроса о признании дома, подъезд которого был разрушен, пригодным для дальнейшего проживания.
По данному сообщению СМИ по поручению Председателя Следственного комитета России следственным управлением СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.
Согласно телесюжету, люди вынуждены жить в аварийном многоквартирном доме после взрыва газа и разрушения одного из подъездов в 1995 году. Местные власти переселили жильцов только из разрушенного подъезда, изолировав его. В связи с тем, что часть дома решено «спилить», остальным жителям предложено переселиться на время так называемого ремонта в бараки. При этом автор сюжета делает акцент на том, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению.
В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Первоуральск СК России осуществляется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на дачу объективной и принципиальной правовой оценки действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение граждан достойными и безопасными условиями проживания, а также решение вопроса о признании дома, подъезд которого был разрушен, пригодным для дальнейшего проживания.