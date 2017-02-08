В Свердловской области приступят к реализации проекта по строительству газопровода
08.02.2017, 14:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект строительства газопровода среднего давления до микрорайона Северный в Верхнем Тагиле и дал поручение правительству и муниципальным властям уже в 2017 году обеспечить финансирование и выполнение всех работ на этом объекте. Речь об этом шла на рабочей встрече губернатора с главой городского округа Сергеем Калининым.
Отметим, Верхний Тагил в 2018 году отметит 300-летие. С 2013 года в муниципалитете реализуется программа подготовки к юбилейной дате, в рамках которой ведется строительство и реконструкция социальных объектов городского округа, финансируемая по государственным программам Свердловской области.
Сергей Калинин на встрече обратился к главе региона с просьбой поддержать проект строительства газопровода до Северного, а также проект, предполагающий благоустройство дворовых территорий в 20 квартале городского округа Верхний Тагил. Евгений Куйвашев принял положительное решение по обоим вопросам. Глава муниципалитета заверил губернатора в том, что все работы и по строительству газопровода, и по благоустройству будут завершены осенью 2017 года.
Напомним, что именно создание современной и качественной городской среды для жизни людей, благоустройство муниципальных образований стало одним из 11 приоритетных стратегических направлений, утвержденных Президентом России. В своем послании Федеральному Собранию глава государства особо акцентировал внимание на решении этих вопросов. В соответствии с установками Президента и в рамках проектного подхода в Свердловской области ведется работа по выполнению поставленных задач. Губернатор Евгений Куйвашев уже дал поручения проработать механизмы поддержки мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе, моногородов. В частности, в 2017 году местным бюджетам предусмотрено почти 500 миллионов рублей из областного бюджета на создание благоприятной среды проживания граждан.
Также Евгений Куйвашев провел рабочие встречи с главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым и главой Новолялинского городского округа Сергеем Бондаренко.
Алексей Шмыков доложил губернатору о том, что общий объем инвестиций в муниципалитете в 2016 году, по предварительным данным, составил 24 миллиарда рублей. В 2017 году только инвестиции Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), по данным главы города, составят 4,7 миллиарда рублей.
Губернатор Евгений Куйвашев и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко обсудили вопросы реализации двух проектов, имеющих большое значение для муниципалитета: строительство детского сада на 150 мест и капитальный ремонт дорог.
Глава региона одобрил проект строительства детского дошкольного учреждения, ввод в эксплуатацию которого позволит прекратить использование сразу трех старых помещений с печным отоплением, в которых сегодня расположены детские сады Новой Ляли.
Отметим, Верхний Тагил в 2018 году отметит 300-летие. С 2013 года в муниципалитете реализуется программа подготовки к юбилейной дате, в рамках которой ведется строительство и реконструкция социальных объектов городского округа, финансируемая по государственным программам Свердловской области.
Сергей Калинин на встрече обратился к главе региона с просьбой поддержать проект строительства газопровода до Северного, а также проект, предполагающий благоустройство дворовых территорий в 20 квартале городского округа Верхний Тагил. Евгений Куйвашев принял положительное решение по обоим вопросам. Глава муниципалитета заверил губернатора в том, что все работы и по строительству газопровода, и по благоустройству будут завершены осенью 2017 года.
Напомним, что именно создание современной и качественной городской среды для жизни людей, благоустройство муниципальных образований стало одним из 11 приоритетных стратегических направлений, утвержденных Президентом России. В своем послании Федеральному Собранию глава государства особо акцентировал внимание на решении этих вопросов. В соответствии с установками Президента и в рамках проектного подхода в Свердловской области ведется работа по выполнению поставленных задач. Губернатор Евгений Куйвашев уже дал поручения проработать механизмы поддержки мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе, моногородов. В частности, в 2017 году местным бюджетам предусмотрено почти 500 миллионов рублей из областного бюджета на создание благоприятной среды проживания граждан.
Также Евгений Куйвашев провел рабочие встречи с главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым и главой Новолялинского городского округа Сергеем Бондаренко.
Алексей Шмыков доложил губернатору о том, что общий объем инвестиций в муниципалитете в 2016 году, по предварительным данным, составил 24 миллиарда рублей. В 2017 году только инвестиции Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), по данным главы города, составят 4,7 миллиарда рублей.
Губернатор Евгений Куйвашев и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко обсудили вопросы реализации двух проектов, имеющих большое значение для муниципалитета: строительство детского сада на 150 мест и капитальный ремонт дорог.
Глава региона одобрил проект строительства детского дошкольного учреждения, ввод в эксплуатацию которого позволит прекратить использование сразу трех старых помещений с печным отоплением, в которых сегодня расположены детские сады Новой Ляли.