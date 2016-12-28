В Свердловской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек
28.12.2016, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на 300 км автодороги Екатеринбург-Серов произошло лобовое столкновение автомобиля "Тойота-Рав-4" и грузового автомобиля "Ивеко".
По предварительным данным, женщина 1978 г. р., управляя автомобилем "Тойота", выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем.
В результате аварии погибла женщина 1951 г.р. – пассажир "Тойоты", которая находилась на пассажирском сидении рядом с водителем. В момент ДТП на заднем сидении автомобиля находились двое детей: девочка 2 лет и мальчик 12 лет. Девочка находилась в детском кресле.
В грузовом автомобиле, кроме водителя, был ещё пассажир.
С места ДТП госпитализированы женщина-водитель "Тойоты", дети и водитель грузового автомобиля.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, женщина 1978 г. р., управляя автомобилем "Тойота", выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем.
В результате аварии погибла женщина 1951 г.р. – пассажир "Тойоты", которая находилась на пассажирском сидении рядом с водителем. В момент ДТП на заднем сидении автомобиля находились двое детей: девочка 2 лет и мальчик 12 лет. Девочка находилась в детском кресле.
В грузовом автомобиле, кроме водителя, был ещё пассажир.
С места ДТП госпитализированы женщина-водитель "Тойоты", дети и водитель грузового автомобиля.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.