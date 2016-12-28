ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на 300 км автодороги Екатеринбург-Серов произошло лобовое столкновение автомобиля "Тойота-Рав-4" и грузового автомобиля "Ивеко".

По предварительным данным, женщина 1978 г. р., управляя автомобилем "Тойота", выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем.

В результате аварии погибла женщина 1951 г.р. – пассажир "Тойоты", которая находилась на пассажирском сидении рядом с водителем. В момент ДТП на заднем сидении автомобиля находились двое детей: девочка 2 лет и мальчик 12 лет. Девочка находилась в детском кресле.

В грузовом автомобиле, кроме водителя, был ещё пассажир.

С места ДТП госпитализированы женщина-водитель "Тойоты", дети и водитель грузового автомобиля.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.