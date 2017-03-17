ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника лечебно-производственной (трудовой) мастерской федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 51 ГУФСИН России по Свердловской области» Виталия Гринмберга. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки путём вымогательства в крупном размере).

По версии следствия, в период с февраля по июнь 2015 года, Гринмберг, занимая должность заместителя начальника лечебно-производственной (трудовой) мастерской колонии, используя свои служебные полномочия, поручил подчинённым работникам подготовить изменения в спецификацию к ранее заключённому договору с юридическим лицом об оказании услуг по изготовлению металлоконструкций. При этом, он попросил указать заведомо ложные сведения об объёме поставляемой продукции, изготовленной в исправительном учреждении. Более чем на 70 тыс. рублей незаконно уменьшена сумма договора. При этом Гринмберг потребовал у контрагента сделки произвести оплату на счёт учреждения по новым условиям, а разницу в сумме более 71 тыс. рублей передать ему лично. Фактически стоимость поставленной по договору продукции была выше. Денежные средства в размере свыше 71 тыс. рублей он получил от представителя юридического лица 8 июня 2015 года в своём служебном кабинете.

Кроме того, Гринмберг за создание привилегированных условий юридическому лицу при заключении договоров на выполнение ряда работ, а также содействию заключения нового договора получил от представителя юридического взятку на общую сумму 240 тыс. рублей.

После получения взятки он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Суд назначил Виталию Гринбергу наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере свыше 2,4 млн. рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.