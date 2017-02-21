ОРЕАНДА-НОВОСТИ Общественно-деловой центр появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Уже ведётся строительство технологической части ТПУ. В то же время проектируется общественно-деловой центр, в котором появятся зоны для отдыха, занятия спортом, развлечений и шопинга», - сказал М. Хуснуллин.



По словам заммэра, новый комплекс станет центром притяжения местных жителей.



«Сейчас район Некрасовка активно застраивается жильём. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сформировать здесь не просто спальный район, а полноценную городскую среду. Рядом строятся объекты социальной инфраструктуры. Безусловно, новым центром притяжения станет и общественно-деловой комплекс», - пояснил М. Хуснуллин.



Ранее заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев отмечал, что рядом с ТПУ «Некрасовка» разобьют парк и построят православную церковь.