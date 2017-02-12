В Татарстане 5 человек отравились угарным газом
12.02.2017, 10:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Казани, в посёлке Константиновка, 5 человек (из них 3 детей) отравились угарным газом.
Трое детей в тяжелом состоянии доставлены в ДРКБ. Взрослые в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №7.
На место ЧС выезжали 2 врачебные бригады скорой помощи г.Казани.
Трое детей в тяжелом состоянии доставлены в ДРКБ. Взрослые в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №7.
На место ЧС выезжали 2 врачебные бригады скорой помощи г.Казани.