В Татарстане мужчина подозревается в покушении на полицейских
19.01.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 января казанские полицейские выехали на задержание подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков.
Ранее судимый 46-летний житель Московского района сам открыл дверь, но, увидев полицейских, стал всячески препятствовать им войти внутрь. Когда это ему не удалось, он стал наносить им удары ножом.
Два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани получили ножевые ранения. Несмотря на это, нападавший был задержан подоспевшими им на помощь коллегами. Оба раненых сотрудника полиции были госпитализированы. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция.
В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства нападавшего полицейские обнаружили и изъяли 86 свёртков с веществом бурого цвета, весом более 74 грамм. Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством гашиш.
За нападение на сотрудников полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По решению суда Казани подозреваемый арестован.
Кроме этого мужчине предстоит нести ответственность и по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере".
В настоящее время состояние здоровья пострадавших оперативников медиками характеризуется как удовлетворительное.
Ранее судимый 46-летний житель Московского района сам открыл дверь, но, увидев полицейских, стал всячески препятствовать им войти внутрь. Когда это ему не удалось, он стал наносить им удары ножом.
Два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани получили ножевые ранения. Несмотря на это, нападавший был задержан подоспевшими им на помощь коллегами. Оба раненых сотрудника полиции были госпитализированы. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция.
В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства нападавшего полицейские обнаружили и изъяли 86 свёртков с веществом бурого цвета, весом более 74 грамм. Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством гашиш.
За нападение на сотрудников полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По решению суда Казани подозреваемый арестован.
Кроме этого мужчине предстоит нести ответственность и по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере".
В настоящее время состояние здоровья пострадавших оперативников медиками характеризуется как удовлетворительное.