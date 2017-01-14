В Татарстане на программу развития общественных пространств потратят 2 млрд рублей
14.01.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2017 года принимают участие 43 муниципальных района, кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов. Всего в 2017 году будет капитально отремонтировано 998 многоквартирных домов.
Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Как напомнил Ирек Файзуллин, согласно Жилищному Кодексу РФ, с 1 января 2017 года органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока, в связи с чем разработан проект постановления Кабинета Министров РТ и в данный момент проходит межведомственное согласование.
Далее глава Минстроя РТ более подробно доложил о реализации запланированных в 2017 году программ капитального ремонта ряда объектов.
Так, запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций (колледжей). Объем финансирования составляет 671,16 млн. рублей.
В 2017 году будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры (объем финансирования программы составляет 338,2 млн. рублей).
Кроме того, капитальный ремонт ожидается в 29 подростковых клубах (объем финансирования - 100 млн. рублей), в 42 зданиях советов поселений муниципальных образований (98,45 млн. рублей), в 28 учреждениях социального обслуживания (121,3 млн. рублей).
В 2017 году Фонд газификации планирует реализовать пять программ. Это в том числе программа улучшения водообеспечения на селе. Так, в населенных пунктах республики планируется построить 278,28 км сетей водоснабжения, 29 водонапорных башен и 36 артезианских скважин.
Кроме того, в рамках восстановления освещения на селе планируется установить порядка 12,3 тыс. светильников, 304 щита учета и управления, протянуть 417 км линий электропередачи.
Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Как напомнил Ирек Файзуллин, согласно Жилищному Кодексу РФ, с 1 января 2017 года органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока, в связи с чем разработан проект постановления Кабинета Министров РТ и в данный момент проходит межведомственное согласование.
Далее глава Минстроя РТ более подробно доложил о реализации запланированных в 2017 году программ капитального ремонта ряда объектов.
Так, запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций (колледжей). Объем финансирования составляет 671,16 млн. рублей.
В 2017 году будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры (объем финансирования программы составляет 338,2 млн. рублей).
Кроме того, капитальный ремонт ожидается в 29 подростковых клубах (объем финансирования - 100 млн. рублей), в 42 зданиях советов поселений муниципальных образований (98,45 млн. рублей), в 28 учреждениях социального обслуживания (121,3 млн. рублей).
В 2017 году Фонд газификации планирует реализовать пять программ. Это в том числе программа улучшения водообеспечения на селе. Так, в населенных пунктах республики планируется построить 278,28 км сетей водоснабжения, 29 водонапорных башен и 36 артезианских скважин.
Кроме того, в рамках восстановления освещения на селе планируется установить порядка 12,3 тыс. светильников, 304 щита учета и управления, протянуть 417 км линий электропередачи.