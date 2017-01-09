ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О подготовке аграриев к предстоящей посевной кампании доложил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

По словам Марата Ахметова, в текущем году перед АПК республики стоят новые задачи, главная из которых – сохранение темпов роста отрасли на уровне свыше 5%.

Глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых. С осени 92% посевов вошли на зимовку в хорошем состоянии. Сегодня температура на узлах кущения около минус 3-5 градусов, содержание сахаров свыше 25%. Эти показатели - индикатор хорошего состояния озимого клина, считает Марат Ахметов.

Снежный покров на полях также будет работать на урожай, в частности, поможет пополнить осенний дефицит влаги в почве.

Министр отметил, что объём урожая во многом зависит от грамотной работы с удобрениями. Он напомнил, что в прошлом году Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед аграриями задачу накопить до посевной не менее 65 кг действующего вещества на гектар. На сегодняшний день в республике имеется в наличии 74 тыс.тн д.в. минеральных удобрений: это 25,8 кг д.в./га, что в 2 с лишним раза больше уровня прошлого года.

«Динамика неплохая, но до 65 кг д.в./га многим ещё далеко. Очень предметно работал Атнинский район. Уже у началу года здесь накоплено 65,2 кг.д.в./га. Это лучший показатель по республике», - сказал М.Ахметов.