ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов начата на 427 объектах из 996, вошедших в план 2017 года. Капремонт многоквартирных жилых домов проводится в текущем году в 43 муниципальных образованиях республики. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.



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В 2017 году запланирован ремонт 36 школ (на сумму 864,46 млн. руб.), в том числе 7 коррекционных школ (145,8 млн. руб.), и 110 дошкольных организации на сумму 1 млрд. 624,9 млн. руб. На 9 марта работы начаты на 138 объектах, из них - 27 общеобразовательных школ, 7 коррекционных школ и 104 дошкольные организации.

В Татарстане в текущем году планируется капитально отремонтировать 4 детских оздоровительных лагеря (на сумму 30,155 млн. рублей). Кроме того, будет построено 4 детских оздоровительных лагеря (21,933 млн. рублей) и реконструировано 3 детских оздоровительных лагеря (41 млн. рублей).

Запланированный капитальный ремонт начат на всех 10 объектах - создаваемых ресурсных центрах, вошедших в программу 2017 года.

В республике также запланирован капитальный ремонт объектов культуры – это 43 учреждения (объём финансирования - 338,2 млн. рублей).

Капитальный ремонт подростковых клубов начат на 28 объектах из запланированных 29 (объём финансирования - 100 млн. рублей).

В 2017 году в республике запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований и строительство 11 зданий советов поселений (объём финансирования - 98,45 млн. рублей). По данным на 9 марта, работы начаты на 39 объектах.

В республике начата реализация новой программы – это капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан. В 2017 году запланирован ремонт 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. Объём финансирования программы составляет 50 млн. рублей. По данным на 9 марта, работы начаты на 15 объектах.

Ирек Файзуллин сообщил о ходе реализации программы «Общественные пространства» в 2017 году. Из бюджета Республики Татарстан запланировано выделение 2 млрд. 64 млн. рублей на обустройство 58 объектов в 45 муниципальных образованиях. Из 58 проектов 41 проект уже согласован муниципальными образованиями, 12 имеют замечания и находятся на корректировке, 5 эскизных проектов пока находится в разработке.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин более подробно доложил о реализации в республике программы переселения граждан из аварийного жилья. Он, в частности, сообщил, что на сегодня заключено 83% договоров от общего количества планируемых к переселению граждан. Глава Минстроя РТ напомнил, что сегодня на федеральном уровне обсуждается возможность переноса сроков реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья до 1 января 2019 года.

Комментируя эту ситуацию, Рустам Минниханов предложил в Татарстане реализовать программу аварийного жилья в уже установленные сроки – к сентябрю 2017 года. По его словам, в республике есть для этого все возможности – есть утверждённые графики работ, привлечено финансирование, огромная работа проведена юристами, специалистами Минстроя РТ, возводится необходимое для переселения граждан жильё. Приложено столько сил для реализации этой программы, её необходимо завершить, считает Рустам Минниханов.