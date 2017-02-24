В Томской области определили дату проведения ЕГЭ родителями
24.02.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 февраля 2017г. в Томской области пройдёт акция «День сдачи ЕГЭ родителями».
Акция пройдёт на базе Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО). Целью акцию акции является знакомство родителей с процедурой проведения единого государственного экзамена.
Заявки на участия в акции принимают органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Акция пройдёт на базе Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО). Целью акцию акции является знакомство родителей с процедурой проведения единого государственного экзамена.
Заявки на участия в акции принимают органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.