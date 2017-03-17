В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на фельдшера "скорой помощи"
17.03.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по факту нападения 18-летним жителем города Тулы на фельдшера «Скорой медицинской помощи» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).
По версии следствия, 8 марта 2017 года на станцию «скорой помощи» поступило сообщение о том, что на проспекте Ленина города Тулы на пешеходной части улицы лежит молодой мужчина. По указанному адресу выехала бригада медицинских работников, которая доставила данного мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в больницу. Молодой человек стал сопротивляться его доставлению в медицинское учреждение и из хулиганских побуждений нанес удар рукой в область лица 27-летней женщине-фельдшеру, причинив ей телесные повреждения и сотрясение головного мозга. Противоправные действия злоумышленника были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный комитет продолжает незамедлительно и жестко реагировать на факты воспрепятствования деятельности врачей в рамках правового поля, защищая таким образом не только их безопасность, но и жизнь и здоровье людей, к которым они спешат на помощь.
По версии следствия, 8 марта 2017 года на станцию «скорой помощи» поступило сообщение о том, что на проспекте Ленина города Тулы на пешеходной части улицы лежит молодой мужчина. По указанному адресу выехала бригада медицинских работников, которая доставила данного мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в больницу. Молодой человек стал сопротивляться его доставлению в медицинское учреждение и из хулиганских побуждений нанес удар рукой в область лица 27-летней женщине-фельдшеру, причинив ей телесные повреждения и сотрясение головного мозга. Противоправные действия злоумышленника были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный комитет продолжает незамедлительно и жестко реагировать на факты воспрепятствования деятельности врачей в рамках правового поля, защищая таким образом не только их безопасность, но и жизнь и здоровье людей, к которым они спешат на помощь.