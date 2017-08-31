В Турцию отправлен первый электробус российской компании Drive Electro
31.08.2017, 17:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый электробус, разработанный российской компанией Drive Electro специально для турецкого автопроизводителя Otokar, отправился в Турцию. Контракт на разработку и создание электробуса с литий-титанатным (LTO) аккумуляторными батареями собственного производства инжиниринговая компания Drive Electro заключила с турецким предприятием Otokar в декабре 2016 года, и уже в августе 2017 года первый образец электробуса отправился из Москвы в Турцию. В планах заказчика – провести заводские испытания электробуса, после чего образец будет передан для опытной эксплуатации в муниципалитет Стамбула.
Как сообщает пресс-служба компании Drive Electro, электробус представляет собой 100% низкопольный городской автобус большого класса длиной 12 м. Запас хода электробуса с LTO аккумулятором находится в интервале 40 – 50 км. Подзарядка проводится на конечных остановках маршрутов течение 6 – 10 минут, что в 20 раз меньше, чем среднее время зарядки предыдущего поколения батарей.
К настоящему времени Drive Electro реализовала целый ряд проектов пассажирского электротранспорта с аккумуляторным ходом. В Новосибирске с 2012 года эксплуатируются электромобили и электробус НЕФАЗ, разработанные Drive Electro по заказу топливной компании Росатома «ТВЭЛ». В 2014 году в Туле начали курсировать 13 троллейбусов – первые в мире троллейбусы на основе литий-титанатных (LTO) аккумуляторов.
Как сообщает пресс-служба компании Drive Electro, электробус представляет собой 100% низкопольный городской автобус большого класса длиной 12 м. Запас хода электробуса с LTO аккумулятором находится в интервале 40 – 50 км. Подзарядка проводится на конечных остановках маршрутов течение 6 – 10 минут, что в 20 раз меньше, чем среднее время зарядки предыдущего поколения батарей.
К настоящему времени Drive Electro реализовала целый ряд проектов пассажирского электротранспорта с аккумуляторным ходом. В Новосибирске с 2012 года эксплуатируются электромобили и электробус НЕФАЗ, разработанные Drive Electro по заказу топливной компании Росатома «ТВЭЛ». В 2014 году в Туле начали курсировать 13 троллейбусов – первые в мире троллейбусы на основе литий-титанатных (LTO) аккумуляторов.
Источник: Автостат