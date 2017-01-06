В Твери СКР проводит проверку по факту прорыва магистрального трубопровода
06.01.2017, 23:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в СКР по Тверской области поступило сообщение о том, что около 15:30 в микрорайоне "Южный" на Зелёном проезде произошёл прорыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. По данному факту СКР незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается точное количество домов и населения, отключенных на момент прорыва от теплоснабжения.
По предварительным данным, произошёл прорыв затворной арматуры на дренажном водопроводе подающего трубопровода ведущего от котельной "Южная" до ТК-820. Теплоснабжение уже возобновлено. Сейчас теплоноситель подаётся населению по дублирующему водопроводу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается точное количество домов и населения, отключенных на момент прорыва от теплоснабжения.
По предварительным данным, произошёл прорыв затворной арматуры на дренажном водопроводе подающего трубопровода ведущего от котельной "Южная" до ТК-820. Теплоснабжение уже возобновлено. Сейчас теплоноситель подаётся населению по дублирующему водопроводу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.