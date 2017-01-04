ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками полиции в ходе отработки оперативной информации были задержаны трое выходцев из Средней Азии в возрасте 21 и 22 лет. При личном досмотре, в присутствии понятых, у каждого из задержанных изъяты полимерные свёртки с порошкообразным веществом светлого цвета в количестве 146 штук. Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин», общим весом более 300 грамм.

По версии следствия, злоумышленники прибыли в областной центр для сбыта наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки. После перечисления покупателями денежных средств на указанные лицевые счета, подозреваемые через сеть Интернет, предоставляли им адреса тайных мест хранения запрещённых веществ.

В ходе проведённого обыска в квартирах, арендованных задержанными, полицейские обнаружили и изъяли денежные средства, электронные технические средства, использовавшиеся в незаконной деятельности, а также весы, целлофановая упаковка и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотических средств.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Кроме того, в отношении двух фигурантов за незаконное хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.