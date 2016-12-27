В Твери состоялся совместный рейд по проверке мест, торгующих пиротехническими изделиями
27.12.2016, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно в преддверии новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области проверяют места продажи пиротехнических изделий.
В целях недопущения возникновения происшествий, связанных с реализацией и применением пиротехнических изделий на территории региона, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений в этой сфере. Особенно это касается торговых точек, в которых продажа петард и фейерверков осуществляется непосредственно перед праздниками.
Один из таких рейдов прошел в Центральном районе города Твери. К сотрудникам МЧС России по Тверской области присоединились журналисты, которые в очередной раз напомнили населению о том, как правильно выбирать и использовать пиротехническую продукцию. Внимание граждан обратили на то, что пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, а также адреса и телефоны производителя или оптового продавца.
Во всех торговых точках помимо осмотра регламентирующих документов инспекторы проверили наличие у продавцов квалификационного удостоверения, а в самом помещении – исправность системы пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.
Также во время проверки торговых точек, реализующих пиротехнические изделия, сотрудники МЧС России по Тверской области убедились в наличии документов, необходимых для осуществления данного вида деятельности, а также соответствии продукции представленным сертификатам.
Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает: пиротехнические изделия при неправильном использовании несут огромную опасность.
В целях недопущения возникновения происшествий, связанных с реализацией и применением пиротехнических изделий на территории региона, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений в этой сфере. Особенно это касается торговых точек, в которых продажа петард и фейерверков осуществляется непосредственно перед праздниками.
Один из таких рейдов прошел в Центральном районе города Твери. К сотрудникам МЧС России по Тверской области присоединились журналисты, которые в очередной раз напомнили населению о том, как правильно выбирать и использовать пиротехническую продукцию. Внимание граждан обратили на то, что пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, а также адреса и телефоны производителя или оптового продавца.
Во всех торговых точках помимо осмотра регламентирующих документов инспекторы проверили наличие у продавцов квалификационного удостоверения, а в самом помещении – исправность системы пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.
Также во время проверки торговых точек, реализующих пиротехнические изделия, сотрудники МЧС России по Тверской области убедились в наличии документов, необходимых для осуществления данного вида деятельности, а также соответствии продукции представленным сертификатам.
Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает: пиротехнические изделия при неправильном использовании несут огромную опасность.