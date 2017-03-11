В Тверской области пресечена деятельность наркопритона
11.03.2017, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Нелидовский" получили оперативную информацию о том, что в квартире по улице Первомайской города Нелидово действует притон, в котором собираются лица с наркотической зависимостью. При проверке эти сведения подтвердились. Установлено, что неработающий 44-летний владелец квартиры периодически за вознаграждение предоставлял своё жилище наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.
В целях пресечения преступных действий сотрудники полиции проникли в квартиру. На момент визита стражей правопорядка в помещении, помимо подозреваемого в организации притона, находились ещё несколько человек. Данные граждане неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В момент появления полицейских хозяин и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Из квартиры изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов и свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. В результате экспертизы, проведённой ЭКЦ УМВД России по Тверской области, установлено, что изъятое вещество является амфетамином массой около 300 граммов.
Владелец квартиры пояснил, что предоставлял своё жилище малознакомым людям в обмен на наркотические средства, которые они приносили с собой.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
В целях пресечения преступных действий сотрудники полиции проникли в квартиру. На момент визита стражей правопорядка в помещении, помимо подозреваемого в организации притона, находились ещё несколько человек. Данные граждане неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В момент появления полицейских хозяин и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Из квартиры изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов и свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. В результате экспертизы, проведённой ЭКЦ УМВД России по Тверской области, установлено, что изъятое вещество является амфетамином массой около 300 граммов.
Владелец квартиры пояснил, что предоставлял своё жилище малознакомым людям в обмен на наркотические средства, которые они приносили с собой.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".