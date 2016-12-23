В Тверской области газифицируют деревню Фралево Бежецкого района
23.12.2016, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Тверской области до конца следующего года планируется завершить строительство межпоселкового газопровода к деревням Фралево, Жохово и Алабузино. Это даст возможность газифицировать 147 жилых домов, в которых проживает порядка 400 людей, ряд социальных, культурных и сельскохозяйственных объектов. Вопрос был поднят в ходе выездного приема граждан Губернатора Игоря Рудени, который состоялся сегодня, 23 декабря, в Бежецком районе.
Тему газификации деревни Фралево подняла пенсионерка Ольга Демченко. С просьбой посодействовать в решении вопроса в Правительство региона обращались и другие жители данной территории.
"В этом году нам удалось возобновить программу газификации Тверской области. А это значит, что целый ряд населённых получит дополнительные возможности для развития, улучшения качества жизни людей", - сообщил Руденя.
Финансирование работ составляет более 17 млн рублей и будет вестись за счёт специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Тему газификации деревни Фралево подняла пенсионерка Ольга Демченко. С просьбой посодействовать в решении вопроса в Правительство региона обращались и другие жители данной территории.
"В этом году нам удалось возобновить программу газификации Тверской области. А это значит, что целый ряд населённых получит дополнительные возможности для развития, улучшения качества жизни людей", - сообщил Руденя.
Финансирование работ составляет более 17 млн рублей и будет вестись за счёт специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.