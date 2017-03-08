ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта 2017 года в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в Фировском районе Тверской области, произошло возгорание. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем, в ходе тушения которого обнаружено тело местной жительницы 1929 года рождения, которая была инвалидом. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тверской области проводится доследственная проверка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, в результате которых имел место факт пожара..