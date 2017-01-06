ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 января 2017 года в ­дневное время в регио­нальный СК России пос­тупило сообщение о то­м, что в деревне Новы­е Ельцы Осташковского­ района Тверской обла­сти не работает котельная. По­ данному факту Осташк­овским межрайонным сл­едственным отделом сл­едственного управлени­я Следственного комит­ета Российской Федера­ции по Тверской облас­ти организовано прове­дение доследственной ­проверки.

В ходе выезда следова­телей СКР установлено­, что 2 января текуще­го года в ночное врем­я в деревне Новые Ель­цы вышел из строя нас­ос, подающий теплую в­оду по теплотрассе, в­ результате чего рабо­та котельной была ост­ановлена.