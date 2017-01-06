В Тверской области проводится проверка по факту приостановления подачи тепла в многоквартирные дома
06.01.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 января 2017 года в дневное время в региональный СК России поступило сообщение о том, что в деревне Новые Ельцы Осташковского района Тверской области не работает котельная. По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
В ходе выезда следователей СКР установлено, что 2 января текущего года в ночное время в деревне Новые Ельцы вышел из строя насос, подающий теплую воду по теплотрассе, в результате чего работа котельной была остановлена.