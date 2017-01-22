В Тверской области задержаны трое подозреваемых в убийстве пенсионера
22.01.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тверской области по факту обнаружения на автодороге, расположенной в Максатихинском районе, тела 75-летнего мужчины с множественными рубленными ранами головы, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления установлены и задержаны трое жителей Максатихинского района Тверской области, ими оказались 24-летний мужчина и две женщины в возрасте 48 и 59 лет. По версии следствия, 18 января 2017 года в дневное время на автодороге Ермолино-Змеево вблизи деревни Ермолино Максатихинского района Тверской области трое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили нападение на 75-летнего пенсионера с целью хищения у него денежных средств. При этом 24-летний мужчина нанёс пожилому человеку множественные удары неустановленным предметом по голове, причинив ранения, от которых потерпевший скончался на месте преступления, после чего злоумышленники скрылись.
По подозрению в совершении преступления установлены и задержаны трое жителей Максатихинского района Тверской области, ими оказались 24-летний мужчина и две женщины в возрасте 48 и 59 лет. По версии следствия, 18 января 2017 года в дневное время на автодороге Ермолино-Змеево вблизи деревни Ермолино Максатихинского района Тверской области трое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили нападение на 75-летнего пенсионера с целью хищения у него денежных средств. При этом 24-летний мужчина нанёс пожилому человеку множественные удары неустановленным предметом по голове, причинив ранения, от которых потерпевший скончался на месте преступления, после чего злоумышленники скрылись.