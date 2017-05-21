В Тюменской области спасатели приступили к восстановительным работам
21.05.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты МЧС России продолжают работу по ликвидацию последствий ЧС природного характера, связанного с весенними паводками в Тюменской области. Спасатели приступили к восстановительным работам и оказанию адресной помощи населению.
С территорий, с которых сошла вода, сотрудники 18-го отряда ФПС МЧС России совместно со специалистами отряда "Центроспас", убирают мусор и разбирают не подлежащие восстановлению дома, хозяевам которых были выданы новые квартиры.
Медицинские специалисты отрядов "Центроспас" и "ЛИДЕР", активно проводят профилактические рейды по населённым пунктам Тюменской области. Кроме консультационной помощи, медики МЧС России осматривают пациентов, делают им инъекции и назначают дальнейшее лечение.
Постоянно проводится обследование дамб, дорог, мостов и иных инженерных сооружений с помощью беспилотных летательных комплексов МЧС России.
С территорий, с которых сошла вода, сотрудники 18-го отряда ФПС МЧС России совместно со специалистами отряда "Центроспас", убирают мусор и разбирают не подлежащие восстановлению дома, хозяевам которых были выданы новые квартиры.
Медицинские специалисты отрядов "Центроспас" и "ЛИДЕР", активно проводят профилактические рейды по населённым пунктам Тюменской области. Кроме консультационной помощи, медики МЧС России осматривают пациентов, делают им инъекции и назначают дальнейшее лечение.
Постоянно проводится обследование дамб, дорог, мостов и иных инженерных сооружений с помощью беспилотных летательных комплексов МЧС России.