В Тыве возбуждено дело по факту оставления в опасности престарелых граждан и ребёнка
12.03.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Республике Тыва по результатам доследственной проверки сообщений, распространенных в социальных сетях, а также средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тере-Хольского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
По версии следствия, подозреваемая оставила 4-летнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте, находящемся в местечке Салдам-Белдир Тере-Хольского района Республики Тыва. При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребёнка. 8 февраля 2017 года бабушке ребёнка стало плохо, в связи с чем ребёнок пошёл за помощью до ближайшего населённого пункта, при этом она прошла 8 километров по тайге. Ребенок был осмотрен медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако жизни и здоровью ничего не угрожает.
Кроме того, следственными органами СК России по Республике Тыва будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних, обслуживающих территорию Тере-Хольского района.
По версии следствия, подозреваемая оставила 4-летнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте, находящемся в местечке Салдам-Белдир Тере-Хольского района Республики Тыва. При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребёнка. 8 февраля 2017 года бабушке ребёнка стало плохо, в связи с чем ребёнок пошёл за помощью до ближайшего населённого пункта, при этом она прошла 8 километров по тайге. Ребенок был осмотрен медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако жизни и здоровью ничего не угрожает.
Кроме того, следственными органами СК России по Республике Тыва будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних, обслуживающих территорию Тере-Хольского района.