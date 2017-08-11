В Уфе презентуют путеводитель по исторической части города
11.08.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 августа в Уфе состоится презентация Путеводителя по исторической части города для школьников и их родителей.
Работа велась совместно с писателем, краеведом, заведующим отделом публицистики республиканского литературно-художественного журнала «Бельские просторы» Анатолием Чечухой и членом Исполкома Собора русских, историком Уфимской митрополии Павлом Егоровым.
«Мы назвали нашу книгу кратким справочником-путеводителем не только потому, что не претендовали в ней на представление полномасштабной информации, но и из-за желания выдержать туристический формат издания – её удобно просматривать на ходу. Впрочем, книга может быть полезной и для большинства уфимцев, желающих познакомиться со старинной Уфой, и, конечно, для школьников в плане занятий по истории родного края, уфаведению…», отмечает Анатолий Чечуха.
Анатолий Львович готовил это издание, продолжая традиции до сего дня популярных у любителей истории книг А.А. Гуляева «Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)» 1914 года и справочника-путеводителя «Уфа» Х.Я. Тахаева, Л.Н. Фенина и М.Н. Куприяновой 1966 года издания. В новый справочник-путеводитель включены все значимые улицы Уфы, существовавшие в 1917 году, но информация по некоторым из них настолько незначительна, что краевед ограничился простым упоминанием об улице и истории ее переименований, если таковая имела место. В то же время некоторым уфимским улицам, историческим и архитектурным памятникам на них, впору посвящать целые книги, так что в некоторых случаях автор не смог обойтись и одной страницей.
Работа велась совместно с писателем, краеведом, заведующим отделом публицистики республиканского литературно-художественного журнала «Бельские просторы» Анатолием Чечухой и членом Исполкома Собора русских, историком Уфимской митрополии Павлом Егоровым.
«Мы назвали нашу книгу кратким справочником-путеводителем не только потому, что не претендовали в ней на представление полномасштабной информации, но и из-за желания выдержать туристический формат издания – её удобно просматривать на ходу. Впрочем, книга может быть полезной и для большинства уфимцев, желающих познакомиться со старинной Уфой, и, конечно, для школьников в плане занятий по истории родного края, уфаведению…», отмечает Анатолий Чечуха.
Анатолий Львович готовил это издание, продолжая традиции до сего дня популярных у любителей истории книг А.А. Гуляева «Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)» 1914 года и справочника-путеводителя «Уфа» Х.Я. Тахаева, Л.Н. Фенина и М.Н. Куприяновой 1966 года издания. В новый справочник-путеводитель включены все значимые улицы Уфы, существовавшие в 1917 году, но информация по некоторым из них настолько незначительна, что краевед ограничился простым упоминанием об улице и истории ее переименований, если таковая имела место. В то же время некоторым уфимским улицам, историческим и архитектурным памятникам на них, впору посвящать целые книги, так что в некоторых случаях автор не смог обойтись и одной страницей.
Источник: https://www.bashkortostan.ru/