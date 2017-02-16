ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минприроды России представлен проект постановления Правительства Российской Федерации о создании национального парка «Сенгилеевские горы» в Правительство РФ.

По словам Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского создание национального парка «Сенгилеевские горы» направлено на сохранение лесных и степных экосистем возвышенной равнины правобережья реки Волги, а также экосистем низменностей Заволжья на территории Ульяновской области.

Природными особенностями парка является уникальное сочетание лесных и степных сообществ Среднего Поволжья, которые сосредоточены на небольшой территории меловых Сенгилеевских гор в условиях весьма освоенной в хозяйственном отношении Ульяновской области. В Сенгилеевских горах сохранились уникальные участки реликтовых сообществ, к которым относятся горные и меловые сосняки, реликтовые липняки, каменистые степи.

На территории создаваемого национального парка отмечено более 700 видов сосудистых растений, из которых 12 видов включено в Красную книгу РФ и 58 видов – в Красную книгу Ульяновской области. В видовом составе растений 29 % приходится на лесные виды, 63 % - степные и лугово-степные, 8 % - водно-прибрежные виды. Среди растений присутствуют реликтовые виды третичного периода (сосна меловая, лазурник трехлопастной и клаусия солнцелюбивая).

На территории Сенгелеевских гор разнообразен и животный мир: здесь обитает 53 вида млекопитающих, 141 вид птиц, 17 видов земноводных и пресмыкающихся. В водоемах территории национального парка отмечено 30 видов рыб. Фауна позвоночных животных включает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, в частности, орел-могильник, орлан-белохвост, беркут и филин занесены в Красную книгу РФ ещё 6 видов птиц имеют охранный статус регионального значения. Для Сенгилеевских гор отмечено около 1500 видов насекомых.

По словам заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволода Степаницкого, несомненную ценность представляет существование здесь исторического государства Х-Хlll вв. – Волжской Булгарии: «Создание нацпарка позволит сохранить многочисленные памятники истории – городища, курганы, встречающиеся практически на всей территории».

Создание национального парка инициировано администрацией Ульяновской области, поддержано в ходе проведённых общественных слушаний и согласовано с заинтересованными сторонами. Материалы эколого-экономического обоснования национального парка «Сенгилеевские горы» получили положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.