ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ночь с 18 на 19 января во всех храмах региона состоятся богослужения и чин освящения воды, а на водоемах пройдут массовые купания. Всего в Ульяновской области оборудовано 85 купелей, 15 из них предусмотрены в храмах.



В крещенский Сочельник 18 января службы состоятся с 8.00 до 11.00. Также праздничные богослужения в этот день пройдут с 17.00 до 19.00. Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий проведёт службу в храме Богоявления села Арское Ульяновска, епископ Барышский и Инзенский Филарет - в Свято-Троицком храме Барыша, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор - в Спасо-Преображенском храме Димитровграда.



Также 19 января с 9.00 до 12.00 в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий проведёт праздничное богослужение и церемонию освящения воды.



В праздник Крещения на водоемах будут усилены меры безопасности. «По поручению Губернатора Сергея Морозова в местах массовых мероприятий предусмотрено дежурство бригад скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф. Около купелей будут работать 77 медицинских работников и 33 санитарных автомобиля», - сообщил Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павел Дегтярь.



По прогнозам специалистов, температура воздуха в ночь с 18 на 19 января 2017 года ожидается в пределах 10 градусов ниже нуля.