ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Национальный парк «Сенгилеевские горы» создаётся в Ульяновской области на базе нескольких природных заказников, в числе которых Шиловская лесостепь, Сенгилеевский палеонтологический заказник и Сенгилеевские горы. Общая площадь нацпарка составит 43 697 га.

На территории национального парка зарегистрировано более 80 видов грибов и более 800 видов растений, обитают более 50 видов млекопитающих, более 140 видов птиц, 17 видов земноводных и пресмыкающихся, около 1500 видов насекомых, в водоемах - около 30 видов рыб. При этом ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красные книги России и Ульяновской области в целом.

В Х–ХIII веках на этой территории существовало государство Волжская Булгария, оставившее после себя богатое культурно-историческое наследие: многочисленные городища, селища, курганные группы и могильники.

Проект национального парка в Ульяновской области разрабатывался 30 лет, а активная фаза создания заняла последние три года. «Сенгилеевские горы» стали 50-м национальным парком под эгидой Министерства природы РФ.