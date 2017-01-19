В Волгоградской области проведут капремонт почти 500 многоквартирных домов в 2017 году
19.01.2017, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Волгоградской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 472 многоквартирных домов.
Как сообщили в Администрации Волгоградской области, работы будут проводиться на территории 46 муниципальных образований. В результате реализации программных мероприятий улучшатся условия проживания 30 тысяч жителей региона.
В 2016 году в регионе был проведён капитальный ремонт 383 многоквартирных домов.
Всего на территории Волгоградской области расположено 10 489 многоквартирных домов общей площадью порядка 36 млн.кв.м., нуждающихся в капитальном ремонте. Все объекты включены в долгосрочную региональную программу, рассчитанную на 30 лет.
Как сообщили в Администрации Волгоградской области, работы будут проводиться на территории 46 муниципальных образований. В результате реализации программных мероприятий улучшатся условия проживания 30 тысяч жителей региона.
В 2016 году в регионе был проведён капитальный ремонт 383 многоквартирных домов.
Всего на территории Волгоградской области расположено 10 489 многоквартирных домов общей площадью порядка 36 млн.кв.м., нуждающихся в капитальном ремонте. Все объекты включены в долгосрочную региональную программу, рассчитанную на 30 лет.