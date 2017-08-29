ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Волгоградской области продолжается уборочная кампания: аграриями намолочено более 5,2 млн тонн зерна, что уже на 700 тыс. тонн больше рекордных показателей 2016 года. При этом на сегодняшний день обмолочено порядка 90% от общей площади — в этом году она составила более 2,1 млн гектаров.



В Ленинском и Среднеахтубинском районах уборка зерновых уже завершена. В Быковском, Иловлинском, Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Палласовском, Серафимовичском, Старополтавском, Чернышковском районах агарии вышли на финишную прямую — обмолочено 95-99% площадей.



Больше всего собрано зерна в Октябрьском районе — почти 310 тыс. тонн урожая. Также в числе лидеров — Еланский, Клетский, Котельниковский, Михайловский, Новоаннинский, Чернышковский районы.



Технических культур на сегодняшний намолочено порядка 70 тысяч тонн.



Кроме того, сельхозтоваропроизводители приступили к подготовке к севу озимых. Перед ними стоит задача осенью засеять под урожай 2018 года не менее 1,5 млн гектаров.



Отметим, развитие АПК — приоритет долгосрочной стратегии, обозначенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Перед регионом стоит задача к 2021 году увеличить объем валового регионального продукта до одного триллиона рублей, и сельское хозяйство является точкой роста экономики.