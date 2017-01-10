В Вологде раскрыто мошенничество в строительной сфере
10.01.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Вологде в полицию с заявлением о невыполнении договорных обязательств со стороны строительной фирмы обратился житель областного центра.
Со слов заявителя, несколькими месяцами ранее он заказал готовый сруб и внёс предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Исполнитель обещал привезти изделие в течение нескольких недель, однако своих обязательств не выполнил. Заподозрив обман, вологжанин обратился в правоохранительные органы.
Как в дальнейшем выяснили полицейские, заказчик пытался несколько раз связаться с изготовителем срубов, но тот либо не отвечал, либо придумывал различные причины отсрочки исполнения заказа. В ходе проведённой работы полицейские выявили ещё 5 вологжан, обманутых аналогичным способом. Во всех случаях потерпевшие вносили предоплату в размерах от 50 до 150 тысяч рублей.
В результате расследования сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался местный житель1986 г. р. Как оказалось, с сентября 2014 года вологжанин размещал в сети Интернет объявления о продаже готовых изделий из древесины. Своим клиентам он предлагал заключать фиктивные договора, которые остались от ранее закрывшейся фирмы его отца. Злоумышленник полагал, что с помощью данных документов сможет убедить клиентов в своей честности. В результате данных действий подозреваемому удалось обмануть 6 заказчиков на общую сумму 450 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Со слов заявителя, несколькими месяцами ранее он заказал готовый сруб и внёс предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Исполнитель обещал привезти изделие в течение нескольких недель, однако своих обязательств не выполнил. Заподозрив обман, вологжанин обратился в правоохранительные органы.
Как в дальнейшем выяснили полицейские, заказчик пытался несколько раз связаться с изготовителем срубов, но тот либо не отвечал, либо придумывал различные причины отсрочки исполнения заказа. В ходе проведённой работы полицейские выявили ещё 5 вологжан, обманутых аналогичным способом. Во всех случаях потерпевшие вносили предоплату в размерах от 50 до 150 тысяч рублей.
В результате расследования сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался местный житель1986 г. р. Как оказалось, с сентября 2014 года вологжанин размещал в сети Интернет объявления о продаже готовых изделий из древесины. Своим клиентам он предлагал заключать фиктивные договора, которые остались от ранее закрывшейся фирмы его отца. Злоумышленник полагал, что с помощью данных документов сможет убедить клиентов в своей честности. В результате данных действий подозреваемому удалось обмануть 6 заказчиков на общую сумму 450 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.