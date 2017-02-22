В Вологодской библиотеке стартовал конкурс по стихотворению Батюшкова "Песнь Гаральда Смелого"
22.02.2017, 17:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Вологодской областной Бабушкинской библиотеке стартовал новый творческий конкурс по стихотворению Константина Батюшкова «Песнь Гаральда Смелого».
Конкурс приурочен к предстоящему празднованию на Вологодчине в мае 2017 года 230-летнего юбилея крупнейшего русского поэта начала XIX века Константина Батюшкова. К сожалению, уникальное творчество поэта, стоявшего у истоков русской классической литературы, слишком мало знакомо читателям нашего времени.
Для современного переосмысления и творческого прочтения конкурсантам предложено замечательное стихотворение о романтической истории времен Ярослава Мудрого «Песнь Гаральда Смелого», написанное Константином Батюшковым в 1816 году. Это вольный перевод песни предводителя варяжской дружины Харальда, посвященной княжне Елизавете Ярославне. Обращение Батюшкова к русской истории в тот период было обусловлено разочарованием в идее европеизации России после вторжения Наполеона и общим подъемом патриотических настроений в государстве.
По мнению организаторов конкурса, мысли глубокого лирика и философа Константина Батюшкова актуальны и в наше время. Поэт не пытается навязать свои идеи, он создает поэтические образы, формирующие чувство любви к Родине и национальное самосознание.
На конкурс, который продлится до 23 мая, принимаются иллюстрации к стихотворению и литературные работы небольшого формата (рассказ, стихотворение, эссе) на тему «Песнь Гарольда Смелого XXI века». По итогам проекта будет подготовлена выставка рисунков и сборник лучших литературных конкурсных работ участников.
Конкурс приурочен к предстоящему празднованию на Вологодчине в мае 2017 года 230-летнего юбилея крупнейшего русского поэта начала XIX века Константина Батюшкова. К сожалению, уникальное творчество поэта, стоявшего у истоков русской классической литературы, слишком мало знакомо читателям нашего времени.
Для современного переосмысления и творческого прочтения конкурсантам предложено замечательное стихотворение о романтической истории времен Ярослава Мудрого «Песнь Гаральда Смелого», написанное Константином Батюшковым в 1816 году. Это вольный перевод песни предводителя варяжской дружины Харальда, посвященной княжне Елизавете Ярославне. Обращение Батюшкова к русской истории в тот период было обусловлено разочарованием в идее европеизации России после вторжения Наполеона и общим подъемом патриотических настроений в государстве.
По мнению организаторов конкурса, мысли глубокого лирика и философа Константина Батюшкова актуальны и в наше время. Поэт не пытается навязать свои идеи, он создает поэтические образы, формирующие чувство любви к Родине и национальное самосознание.
На конкурс, который продлится до 23 мая, принимаются иллюстрации к стихотворению и литературные работы небольшого формата (рассказ, стихотворение, эссе) на тему «Песнь Гарольда Смелого XXI века». По итогам проекта будет подготовлена выставка рисунков и сборник лучших литературных конкурсных работ участников.