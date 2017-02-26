В Воронеже полицейскими пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан
26.02.2017, 18:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Воронежу пресечены факты фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в Левобережном районе Воронежа.
Полицейскими установлено, что 42-летний местный житель за денежное вознаграждение осуществил постановку на учёт по месту жительства 6 граждан ближнего зарубежья без намерения предоставления им помещения для проживания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 322 статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
Полицейскими установлено, что 42-летний местный житель за денежное вознаграждение осуществил постановку на учёт по месту жительства 6 граждан ближнего зарубежья без намерения предоставления им помещения для проживания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 322 статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".