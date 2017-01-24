В ЮАР прошёл первый Всемирный форум по статданным
24.01.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с решением 47-й сессии Статистической комиссии Организации Объединённых Наций (ООН) в период с 15 по 18 января 2017 года в г. Кейптауне (ЮАР) состоялся первый Всемирный форум по статистическим данным. Организаторами форума выступили Статистический отдел ООН и Статистическая служба ЮАР.
На форуме было организовано около 100 сессий, на которых эксперты представили инновационные решения по вопросам использования данных для улучшения качества жизни. Почти тысяча экспертов из более чем ста стран, в том числе, руководство национальных статистических служб, эксперты по анализу данных из частного сектора, представители научных кругов, международных организаций и групп гражданского общества, а также политические лидеры и сторонники устойчивого развития приняли участие в мероприятии.
Российская Федерация была представлена делегацией Росстата во главе с руководителем А.Е. Суриновым. Основные темы, вынесенные на обсуждение, были посвящены развитию статистического потенциала, национальным стратегиям развития официальной статистики, некоторым аспектам развития производства данных, гармонизации различных статистических экосистем, выработке глобального плана действий в привязке к производству показателей для Целей устойчивого развития.
На форуме было организовано около 100 сессий, на которых эксперты представили инновационные решения по вопросам использования данных для улучшения качества жизни. Почти тысяча экспертов из более чем ста стран, в том числе, руководство национальных статистических служб, эксперты по анализу данных из частного сектора, представители научных кругов, международных организаций и групп гражданского общества, а также политические лидеры и сторонники устойчивого развития приняли участие в мероприятии.
Российская Федерация была представлена делегацией Росстата во главе с руководителем А.Е. Суриновым. Основные темы, вынесенные на обсуждение, были посвящены развитию статистического потенциала, национальным стратегиям развития официальной статистики, некоторым аспектам развития производства данных, гармонизации различных статистических экосистем, выработке глобального плана действий в привязке к производству показателей для Целей устойчивого развития.