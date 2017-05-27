ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Якутии планируют снизить цены на продукты первой необходимости, которые доставляются по линии Якутопторга в рамках северного завоза. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомобеспечения региона Юрий Зайцев.



«Якутопторг не собирается мешать предпринимателям. Цена будет регулироваться для снижения стоимости продуктов питания именно в арктических, северных и труднодоступных населённых пунктах», — уточнил Юрий Зайцев.



По его словам, жителей Среднеколымского, Нижнеколымского, Верхнеколымского районов обеспечат свежим картофелем уже в августе. Для выполнения этой задачи Якутопторг закупит овощи в Магаданской области.



В течение этого года и весны следующего у местных производителей планируется закупить порядка 50-70 тонн продукции.



Например, предприятия Хангаласского района могут предоставить около 20 тонн продуктов глубокой заморозки.



Кроме того, Якутопторг намерен приобрести четыре авторефрижератора для транспортировки овощей и социально значимых продуктов питания по зимникам. Эта мера позволит в разы снизить цены в Арктике, - сообщает пресс-служба Госкомобеспечения.