В Якутии по факту незаконной вырубки леса возбуждено уголовное дело
12.01.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию Якутии обратился местный житель, который обнаружил незаконную вырубку в лесном массиве, вблизи от своих охотничьих угодий.
Была вырублена 31 лиственница, нанесён ущерб лесному фонду Российской Федерации.
По данному факту полицейскими был установлен 26-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Возбуждено уголовное дело по чстатье "Незаконная рубка лесных насаждений", санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Была вырублена 31 лиственница, нанесён ущерб лесному фонду Российской Федерации.
По данному факту полицейскими был установлен 26-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Возбуждено уголовное дело по чстатье "Незаконная рубка лесных насаждений", санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.