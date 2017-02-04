В Якутии появится детский техногородок "Юные якутяне"
04.02.2017, 18:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов провёл выездное рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Юные якутяне».
Идея создания в Якутии детского техногородка «Юные якутяне», который представляет собой многофункциональный центр дополнительного образования для детей школьного возраста, должна быть воплощена в реальность к 2022 году – столетию Якутской АССР. Об этом глава республики заявил сегодня на совещании в Республиканском центре дополнительного образования детей и детского движения в селе Хатассы, на базе которого, вероятно, и будет реализован этот масштабный образовательный проект.
Сегодня в Якутии сфера дополнительного образования успешно развивается как на базе государственных школ, так и с помощью частного предпринимательства. В этой связи Ил Дархан считает, что направлению необходим объединяющий центр с мощной образовательной и материально-технической базой. «Техногородок «Юные якутяне» должен обеспечить равные шансы на получение качественного дополнительного образования по передовым технологиям всем детям Якутии, независимо от финансовых возможностей их родителей», - подчеркнул Егор Афанасьевич. На базе учреждения будут также созданы семейные клубы и обеспечен максимальный доступ к совместным занятиям не только мальчишек и девчонок, но также их пап и мам.
Согласно концепции, в техногородке, который расположится на 12 гектарах, будут функционировать разнообразные образовательные, культурные и спортивные площадки. Круглый год школьники смогут получать знания по инженерным и высокотехнологичным направлениям в формате конференций, семинаров, слётов. В детском техногородке будет работать Hi-tech цех, организованы занятия по робо-, нано-, био-, аэро-, энержи-, IT-, робокарт-, 3D-технологиям, промышленному дизайну, созданию кино и анимационного творчества. В специально оборудованных помещениях будут проводиться занятия и соревнования по техническим видам спорта – автомодельному и авиамодельному. Будут созданы условия для изучения новейших достижений и разработки перспективных проектов в области нейропилотирования, мехатроники, альтернативных видов энергетики, дополненной виртуальной реальности.
В будущем это позволит юным якутянам внести свой вклад в улучшение качества жизни жителей Севера, развития промышленных и инфраструктурных технологий, местного производства.
Идея создания в Якутии детского техногородка «Юные якутяне», который представляет собой многофункциональный центр дополнительного образования для детей школьного возраста, должна быть воплощена в реальность к 2022 году – столетию Якутской АССР. Об этом глава республики заявил сегодня на совещании в Республиканском центре дополнительного образования детей и детского движения в селе Хатассы, на базе которого, вероятно, и будет реализован этот масштабный образовательный проект.
Сегодня в Якутии сфера дополнительного образования успешно развивается как на базе государственных школ, так и с помощью частного предпринимательства. В этой связи Ил Дархан считает, что направлению необходим объединяющий центр с мощной образовательной и материально-технической базой. «Техногородок «Юные якутяне» должен обеспечить равные шансы на получение качественного дополнительного образования по передовым технологиям всем детям Якутии, независимо от финансовых возможностей их родителей», - подчеркнул Егор Афанасьевич. На базе учреждения будут также созданы семейные клубы и обеспечен максимальный доступ к совместным занятиям не только мальчишек и девчонок, но также их пап и мам.
Согласно концепции, в техногородке, который расположится на 12 гектарах, будут функционировать разнообразные образовательные, культурные и спортивные площадки. Круглый год школьники смогут получать знания по инженерным и высокотехнологичным направлениям в формате конференций, семинаров, слётов. В детском техногородке будет работать Hi-tech цех, организованы занятия по робо-, нано-, био-, аэро-, энержи-, IT-, робокарт-, 3D-технологиям, промышленному дизайну, созданию кино и анимационного творчества. В специально оборудованных помещениях будут проводиться занятия и соревнования по техническим видам спорта – автомодельному и авиамодельному. Будут созданы условия для изучения новейших достижений и разработки перспективных проектов в области нейропилотирования, мехатроники, альтернативных видов энергетики, дополненной виртуальной реальности.
В будущем это позволит юным якутянам внести свой вклад в улучшение качества жизни жителей Севера, развития промышленных и инфраструктурных технологий, местного производства.