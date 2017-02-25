ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в Якутии на жилищное строительство направлено 11,3 млрд. рублей. Введено 605,1 тыс.кв. метров с приростом на 10,8% к 2015 году, в том числе 240,1 тыс. кв. м индивидуального жилья (151,8 тыс. кв. м в сельской местности).

На улучшение жилищных условий 1 639 семьям льготных категорий выделено 1,8 млрд. рублей, в том числе 541 индивидуальному застройщику, 450 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 350 молодым семьям, 71 многодетной семье, имеющей 5 и более детей. 30 педагогических работников, отработавших 5 лет в арктических и северных школах республики, получили выплату на улучшение жилищных условий.

С начала реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» расселено 16 790 граждан.