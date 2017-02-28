В Якутии возбуждено дело по факту гибели двухмесячного ребёнка в результате нападения собаки
28.02.2017, 12:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по факту гибели двухмесячного ребёнка в городе Якутске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Установлено, что 27 февраля 2017 года в период с 14 до 15 часов на территории частного домовладения, расположенного на улице Челюскина в городе Якутске, в результате нападения собаки погибла двухмесячная девочка.
Следователи СК установили, что ребёнок находился в детской коляске без присмотра взрослых на террасе жилого дома, а животное по кличке «Рем» было выпущено из вольера на прогулку по двору. В результате нападения собаки младенец получил проникающие раны головы и скончался на месте происшествия.
После нападения собака была усыплена сотрудниками службы по отлову безнадзорных животных.
Известно, что мать малолетнего ребёнка подбирала безнадзорных собак и осуществляла их временную передержку. В ходе осмотра места происшествия следователем СКР на территории домовладения супругов обнаружены ещё 6 собак, содержащихся в вольерах.
В рамках расследования уголовного дела проводится судебно-медицинская экспертиза, а также для установления породы, возраста собаки и выявления возможных заболеваний назначена судебно-ветеринарная экспертиза. Кроме того, следователем регионального управления СК России будут установлены условия содержания животного, а также причина оставления ребенка без присмотра взрослых. Расследование дела продолжается.
Установлено, что 27 февраля 2017 года в период с 14 до 15 часов на территории частного домовладения, расположенного на улице Челюскина в городе Якутске, в результате нападения собаки погибла двухмесячная девочка.
Следователи СК установили, что ребёнок находился в детской коляске без присмотра взрослых на террасе жилого дома, а животное по кличке «Рем» было выпущено из вольера на прогулку по двору. В результате нападения собаки младенец получил проникающие раны головы и скончался на месте происшествия.
После нападения собака была усыплена сотрудниками службы по отлову безнадзорных животных.
Известно, что мать малолетнего ребёнка подбирала безнадзорных собак и осуществляла их временную передержку. В ходе осмотра места происшествия следователем СКР на территории домовладения супругов обнаружены ещё 6 собак, содержащихся в вольерах.
В рамках расследования уголовного дела проводится судебно-медицинская экспертиза, а также для установления породы, возраста собаки и выявления возможных заболеваний назначена судебно-ветеринарная экспертиза. Кроме того, следователем регионального управления СК России будут установлены условия содержания животного, а также причина оставления ребенка без присмотра взрослых. Расследование дела продолжается.