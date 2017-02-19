ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Утром 19 февраля 2017 года в селе Романцево Любимского муниципального района произошло возгорание частного жилого дома. В пожаре погиб 58-летний хозяин жилища. По факту произошедшего Даниловским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка. Причины возгорания устанавливаются.

В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия.