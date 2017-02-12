В Йошкар-Оле пройдёт православная выставка-форум "Радость Слова"
12.02.2017, 20:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка организована Издательским Советом Русской Православной Церкви, Йошкар-Олинской и Марийской епархией при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная книга». Форум проводится в год 100-летия возобновления Патриаршества в Русской Православной Церкви в рамках мероприятий, посвященных Дню православной книги.
Местом проведения выставки-форума станет Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 12.00 в Марийском национальном театре им. М. Шкетана.
На выставке «Радость Слова» будет широко представлен ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Посетители смогу посмотреть и приобрести книги.
Подготовлены тематические экспозиции, посвященные святителю Феофану Затворнику и Патриаршей литературной премии.
Широкой зрительской аудитории будет представлена фотовыставка «1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон». Фотоэкспозиция будет доступна для посетителей во все дни работы выставки в Национальной художественной галерее.
Фотовыставки «Береста. Посвящение князю Владимиру» и «Светопись Тайны» откроются в Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле.
Программа мероприятий выставки-форума «Радость Слова» проходит с участием председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента и доктора богословия, профессора Московской духовной академии А.И. Осипова. Также запланированы встречи читателей с писателями-лауреатами Патриаршей литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым и Виктором Николаевым. Пройдут круглые столы по вопросам духовно-нравственного развития нашего общества, патриотического воспитания, взаимодействия церковных и государственных структур в области развития книжной культуры. Каждый день посетителей ждет разнообразная программа.
Местом проведения выставки-форума станет Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 12.00 в Марийском национальном театре им. М. Шкетана.
На выставке «Радость Слова» будет широко представлен ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Посетители смогу посмотреть и приобрести книги.
Подготовлены тематические экспозиции, посвященные святителю Феофану Затворнику и Патриаршей литературной премии.
Широкой зрительской аудитории будет представлена фотовыставка «1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон». Фотоэкспозиция будет доступна для посетителей во все дни работы выставки в Национальной художественной галерее.
Фотовыставки «Береста. Посвящение князю Владимиру» и «Светопись Тайны» откроются в Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле.
Программа мероприятий выставки-форума «Радость Слова» проходит с участием председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента и доктора богословия, профессора Московской духовной академии А.И. Осипова. Также запланированы встречи читателей с писателями-лауреатами Патриаршей литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым и Виктором Николаевым. Пройдут круглые столы по вопросам духовно-нравственного развития нашего общества, патриотического воспитания, взаимодействия церковных и государственных структур в области развития книжной культуры. Каждый день посетителей ждет разнообразная программа.