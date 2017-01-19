В Югре распределены квоты добычи рыбы среди представителей коренных малочисленных народов
19.01.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Югре состоялось заседание правительства автономного округа под председательством губернатора Натальи Комаровой. В ходе заседания был рассмотрено вопрос о распределение квот добычи водных биологических ресурсов в целях осуществления традиционного хозяйства на 2017 год.
"Мы заинтересованы в том, чтобы квоты учитывали потребности каждой общины",- подчеркнула губернатор, говоря о значении рыболовства, как одной из основ традиционной экономики ханты и манси.
Поэтому вопрос о принятии распоряжения "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации рыболовства в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Югре на 2017 год" обсуждался публично, в режиме видеоконференцсвязи. К обсуждению присоединились как специалисты, так и представители общин Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Октябрьского, Нижневартовского районов. Они единодушно поддержали решение правительства.
"Постановление прочли все члены общины, мы его обсуждали. Документ соответствует интересам коренных жителей", - подчеркнула председатель общины коренных малочисленных народов Севера "Обь" Ханты-Мансийского района Анриетта Вагнер.
"Мы прекрасно понимаем, что вылов рыбы должен происходить в соответствии с законом. Все заинтересованные коренные жители подали заявки на вылов рыбы, и все они приняты",- отметила председатель старейшин Нефтеюганского отделения Общественной организации "Спасение Югры" Евдокия Иванова.
Квотирование охватывает пять видов рыб и предполагает их добычу в объёме 64 тонн за год. По итогам 2016 года общий объём вылова рыбы в Югре вырос. Этому способствует восстановление популяций ценных видов речных рыб. В частности, Югорским рыбоводным заводом, который за последние несколько лет многократно увеличил выпуск личинок и молоди рыб в водоёмы Югры.
"Это хорошие тенденции. Помня об экологии, мы должны действовать бережно и осторожно, не допускать излишней антропогенной нагрузки на окружающую среду, одновременно заботясь о соблюдении интересов коренных малочисленных народов", - сказала губернатор.
"Мы заинтересованы в том, чтобы квоты учитывали потребности каждой общины",- подчеркнула губернатор, говоря о значении рыболовства, как одной из основ традиционной экономики ханты и манси.
Поэтому вопрос о принятии распоряжения "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации рыболовства в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Югре на 2017 год" обсуждался публично, в режиме видеоконференцсвязи. К обсуждению присоединились как специалисты, так и представители общин Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Октябрьского, Нижневартовского районов. Они единодушно поддержали решение правительства.
"Постановление прочли все члены общины, мы его обсуждали. Документ соответствует интересам коренных жителей", - подчеркнула председатель общины коренных малочисленных народов Севера "Обь" Ханты-Мансийского района Анриетта Вагнер.
"Мы прекрасно понимаем, что вылов рыбы должен происходить в соответствии с законом. Все заинтересованные коренные жители подали заявки на вылов рыбы, и все они приняты",- отметила председатель старейшин Нефтеюганского отделения Общественной организации "Спасение Югры" Евдокия Иванова.
Квотирование охватывает пять видов рыб и предполагает их добычу в объёме 64 тонн за год. По итогам 2016 года общий объём вылова рыбы в Югре вырос. Этому способствует восстановление популяций ценных видов речных рыб. В частности, Югорским рыбоводным заводом, который за последние несколько лет многократно увеличил выпуск личинок и молоди рыб в водоёмы Югры.
"Это хорошие тенденции. Помня об экологии, мы должны действовать бережно и осторожно, не допускать излишней антропогенной нагрузки на окружающую среду, одновременно заботясь о соблюдении интересов коренных малочисленных народов", - сказала губернатор.