ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На юге столицы появятся общежития для студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Здания построят возле станции метро «Каширская» по адресу: улица Москворечье, владение 19, корпуса 1, 2. Сейчас там находятся старые аварийные общежития общей площадью 10 тысяч квадратных метров, которые планируется снести.

Площадь новых корпусов составит около 50 тысяч «квадратов». Здания будут многоэтажными — по 17 и 25 этажей. Кроме того, в новом студенческом городке построят спортивные объекты и сделают парковки.